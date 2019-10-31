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اقتصاد

اجتماع بين الضرائب والصيادلة لبحث التعاون

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:34 ص
جريدة الدستور
حسن كامل - راندا التوني
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قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال لقائه مع كل من دكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة، والدكتور رضا مليكة نائب نقيب الصيادلة، اليوم الخميس، إن المصلحة على استعداد كامل للتعاون مع نقابة الصيادلة، وحل جميع المشكلات وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وأكد أنه سيتم دراسة كافة المطالب التي قدمتها نقابة الصيادلة على وجه السرعة، لافتا إلى أنه يتم دراسة كافة المقترحات الخاصة لمشروع قانون الضريبة على الدخل والمقدمة من قبل نقابة الصيادلة، ودراسة كافة المقترحات من قبل كل مؤسسات المجتمع المدني والضريبي؛ لاختيار المقترح الأفضل والأنسب، وخلال فترة وجيزة سيتم إعداد المسودة الأولى للقانون؛ ليتم بعد ذلك طرحها على كافة المؤسسات لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها، حتى يتم إعداد المسودة النهائية له.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه فيما يتعلق بالمستلزمات والمكملات الغذائية المسعرة جبريا فإنه لا يتم تحصيل الضريبة عليها مرة أخرى من الصيدليات باعتبار أنها سبق تحصيل الضريبة عليها بمعرفة المنتج أو المستورد بسعر بيع الجمهور، مشيرا أنه سيتم إرسال تعليمات تنفيذية للمأموريات لمراعاة ذلك وعدم مطالبة الصيادلة بتحصيل الضريبة مرة أخرى لهذه المكملات والمستلزمات بشرط التحقق من الفواتير الصادرة من المنتج أو المستورد على السعر المحدد جبريا بمعرفة وزارة الصحة.

وأكد دكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالرعاية الصحية وتمثل ذلك في العديد من المشروعات الصحية مثل فيروس سي، التأمين الصحي الشامل،حيث أن صحة المواطن المصري تعد خط أحمر وله أولوية كبيرة، لافتا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في مجال الصحة بالنسبة لأفريقيا والعالم كله.

وقال إنه سيتم عمل مستودعات بكل محافظة من محافظات الجمهورية يتم فيها تجميع الأدوية منتهية الصلاحية ليتم إعدامها، مطالبا مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة مشتركة من كل من مصلحة الضرائب المصرية، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة لعمل محاضر لإعدام هذه الأدوية المنتهية الصلاحية تكون معتمدة لدى مصلحة الضرائب ليتم خصمها من الوعاء الضريبي لحساب ضريبة الدخل، موجها الشكر إلى رئيس مصلحة الضرائب على سرعة الاستجابة ووعده بالدراسة ووضع تصور لبروتوكول تعاون مشترك يتم فيه التوصل لاتفاق بشأن اعتبار الأدوية منتهية الصلاحية والتي سيتم إعدامها من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل.
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