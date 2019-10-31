ضبط 20 مشتبها بهم في حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

ألقت مباحث الجيزة القبض على 20 مشتبها بهم، خلال حملة أمنية، استهدفت إعادة الانضباط للمنطقة الأثرية بالهرم.



وأسفرت الحملة التى شارك بها ضباط شرطة السياحة والآثار بالجيزة، عن ضبط متهم بمضايقة السائحين، و3 متسولين، وبائع متجول، وتنفيذ حكم قضائى.



وشارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة، حيث تم إزالة ورفع 122 مخالفة تعدى وإشغال طريق، للمقاهى والمحلات التجارية، والباعة الجائلين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة الهرم التحقيق.