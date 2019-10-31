ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بحيازة أسلحة بدون ترخيص فى الجيزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على 7 أشخاص، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، خلال حملة أمنية.



أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 5 فرد خرطوش، وطبنجة، بالإضافة إلى بندقية خرطوش، و3 طلقات، بدون ترخيص.



اعترف المتهمون بحيازتهم للأسلحة لاستخدامها فى الدفاع، ونفوا الاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.