68 قضية حصيلة حملة مباحث التموين بالجيزة

أعدت إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية، لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط السلع الغذائية المغشوشة والمجهولة المصدر.



أسفرت الحملة عن تحرير 68 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



أخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.