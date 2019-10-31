إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصف

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منطقة الصف، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.