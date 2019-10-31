الصوفيون يتوافدون على الجزائر للمشاركة في ملتقى الشيخية الدولي

توافد العشرات من شيوخ وعلماء التصوف على ولاية غرداية الجزائرية، للمشاركة في فعاليات الملتقي الدولي الثالث للطريقة الشيخية الذي ينظم خلال هذه الفترة، بمشاركة محلية ودولية، تحت رعاية وزارة الأوقاف وجامعة غرداية بالجزائر.



وقال حمزة الشيخ مدير الملتقى الدولي الثالث للطريقة الشيخية، إنه مازالت وفود العلماء تتوافد على ولاية وجامعة غرداية لحضور المؤتمر العلمي الصوفي الكبير.



وأضاف أنه حضر كل من الدكتور المفتي صفوان عضيبات من الأردن والدكتور البروفسير مازن الشريف من تونس والدكتور الكبير إمام وخطيب جامع سيدي عبد القادر الجيلاني الشيخ أنس العيساوي من العراق وفضيلة الدكتور كمال العلي من فلسطين والدكتور أحمد شحاته الأزهرى من مصر وجمع من العلماء الكبار الذين جاءوا من كل حدبا وصوب ليأكدوا على دور التصوف في حماية مجتمعاتنا الإسلامية من خطر الفرقة والتقسيم .