اليوم.. أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم الخميس، أخر موعد لتلقى تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من منظومة دعم السلع التموينية.



ويتم استقبال التظلمات وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحة أنه خلال 15 يومًا يتم إعادة من يثبت أحقيته للدعم دون المساس بأى شخص من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.



وتستقبل مكاتب التموين تظلمات البطاقات ثم إرسالها إلى المديريات فى كافة المحافظات لتقوم بدورها بإرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين لمراجعة وفحص التظلمات مع مركز المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى، وأنه فى حالة عدم الرد على صاحب التظلم خلال 15 يومًا يتم إعادته إلى منظومة دعم السلع، لحين البت فى تظلمه بجانب أيضًا استمرار صرف الخبز لأى شخص تم استبعاده من السلع، حيث يقتصر الحذف على السلع فقط دون الخبز ومن يثبت أحقيته للدعم وعدم إخضاعه لمحددات العدالة الاجتماعية يصرف السلع التموينية.