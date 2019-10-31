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مصر

الأرصاد: طقس معتدل.. والقاهرة 27 درجة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:24 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا بالمناطق الشمالية، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى
القاهرة 19 27
شبين الكوم 19 27
طنطا 19 26
دمنهور 17 25
الإسكندرية 16 24
بلطيم 16 24
مطروح 16 26
السلوم 17 25
سيوة 21 27
بورسعيد 20 25
دمياط 20 25
الزقازيق 17 25
الإسماعيلية 16 26
السويس 17 26
العريش 18 25
رفح 17 24
رأس سدر 18 30
نخل 11 25
نويبع 20 29
طابا 18 25
كاترين 08 24
الطور 17 28
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 20 30
مرسى علم 21 28
الفيوم 19 27
بنى سويف 18 27
المنيا 18 27
أسيوط 14 28
سوهاج 15 28
قنا 16 29
الأقصر 15 30
أسوان 16 31
أبو سمبل 17 31
الوادي الجديد 18 31
شلاتين 23 31
أبو رماد 23 30
حلايب 25 28
رأس حدربة 24 28
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