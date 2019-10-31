اليوم.. السيسى يفتتح مصنعا للغازات الطبية والصناعية

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم ٣، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.



وتعتبر شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، والتى شهدت تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع فى العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.

