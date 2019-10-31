اليوم.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بـ 18.7 مليار جنيه

يطرح اليوم البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18.750 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9.250 مليار جنيه لأجل 182 يوم، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 357 يوم.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.



وتعلن وزارة المالية والبنك المركزي نتائج الطرح ونسبة التغطية والعائد على السندات بعد نجاح العطاء نهاية اليوم.