استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم

سجلت أسعار العملات الأجنبية، اليوم، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل سعر اليورو 17.85 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.



فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني 20.66 جنيه للشراء، و20.78 جنيه للبيع.



وسعر الفرنك السويسري 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليوان الصيني 2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.



وسجل سعر الين الياباني 14.79 جنيه للشراء، و14.88 جنيه للبيع.

