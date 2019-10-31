أسعار النفط اليوم.. "برنت" بـ60.39 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط فى بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، بعد ان ارتفع مخزون الخام الأمريكي، بالإضافة إلى تراجع حدة المخاوف من احتمال حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وتراجعت عقود خام برنت نحو 1 دولار لتسجل 60.39 دولار للبرميل، كما انخفض سعرعقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 55.08 دولار للبرميل.



وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وسط زيادة في الواردات وسحب من الاحتياطيات الوطنية، في حين واصلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفاضها حتى مع زيادة إنتاج المصافي.



وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام، باستبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، زادت 5.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها 494 ألف برميل. كان تقرير من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء قال إن المخزونات تراجعت 708 آلاف برميل.