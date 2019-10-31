دورة تدريبية بمستشفى النصر ببورسعيد لتنمية مهارات الصيادلة

عقدت مستشفى النصر التخصصي دورة تدريبية بعنوان بروتوكول العمل بوحدة الـ IV Mixing، وهي وحدة تحضير العلاج والمحاليل الوريدية التابعة لقسم الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى، حيث يتم بشكل دوري تنمية مهارات الكوادر البشرية من خلال برنامج التعليم الطبي المستمر حرصًا على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالمية داخل مستشفى النصر التخصصي من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.



شهدت الدورة التدريبية جلسة افتتاحية للدورة تقديم الدكتورة فؤادة زرمبة مدير وحدة التدريب والتطوير بالمستشفى، ومحاضرة Infection Control Basics إعداد رئيس فريق مكافحة العدوى الدكتورة منى بعيلة بالمستشفى، ومحاضرة Types Of Parentral Fluids إعداد الدكتورة نيرة الحمامصي عضو فريق التغذية العلاجية بالمستشفى، ومحاضرة IV Calculations إعداد الدكتورة هاجر سمير عضو فريق التغذية العلاجية.



وشملت الدورة صيادلة من مستشفيات محافظة بورسعيد، شملت مستشفي الزهور، مستشفي الحياه بورفؤاد، مستشفي التضامن، مستشفي النساء والولادة.



وأشاد الدكتور قطب السيد مدير عام المستشفى بقسم التدريب والتعليم الطبي المستمر بالمستشفى، حيث قام خلال الفترة الماضية بعمل أكثر من ١٠٠ لقاء ودورة تدريبية للفرق الطبية والإدارية داخل وخارج المستشفى.