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حوادث

إحالة قاصر للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة بالعجوزة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:54 ص
جريدة الدستور
محمد عيسي
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إحالة قاصر للمحاكمة أمام محكمة الطفل على خلفية اتهامها بالدعارة بمنطقة العجوزة.

وكشف محضر الضبط والمحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب، عن ورود عدة شكاوي من أهالي منطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة، يتضررون من قيام بعض الفتيات صغيرات السن والنسوة الساقطات بالوقوف بنواصي الطرق والميادين العامة مرتديات ملابس فاضحة ويقمن باستيقاف الشباب والرجال وعرض أنفسهم للممارسة الجنسية بمقابل مادي وبدون تمييز.

وأضاف المحضر أن ضباط الإدارة قاموا بتكليف مصادرهم السرية والموثوق فيها والذين أكدوا المعلومات الواردة وتواجد أحد الفتيات بتقاطع شارع شهاب مع شارع سوريا دائرة قسم شرطة العجوزة، تقوم باستيقاف الرجال والتحرش بهم والقيام بحركات مخلة بالآداب العامة مثيرة استياء المواطنين المقيمين بالمكان.

وأشار محضر الضبط إلى قيام أحد ضباط الإدارة باصطحاب قوة من الشرطة السرية إلى مكان تواجد الفتاة، فشاهد فتاة في أول العقد الثاني من العمر تقف مرتدية بدي أسود يظهر من خلاله ملامح الجسد من أعلى، ممسكة بسيجارة مشتعلة والإتيان بحركات تثير الغرائز، فقام الضابط بتكليف المصدر السري بتبادل أطراف الحديث معها، وفي أثناء ذلك بدأت الفتاة في تبادل أطراف الحديث معلنة استعدادها للانتقال صحبته إلى السهر بإحدى الكافيهات والانتقال معه عقب ذلك لممارسة الجنس نظير مقابل مادي وقدره 500 جنيه، وطلبت منه رقم هاتفه المحمول وكذلك المقابل المادي، وأثناء ذلك توجه إليها ضابط الإدارة وأعلمها بشخصه وطبيعة مأموريته وبفحصها تبين أنها تدعى "رحاب. س" حدث، ولا تحمل إثبات شخصية، وبمواجهتها أقرت باعتيادها على الوقوف بنواصي الطرق بالمهندسين لاصطياد زبائنها من الرجال خاصة السياح العرب وممارسة الجنس بمقابل مادي وقدره 500 جنيه في المرة الواحدة وأنه سبق ضبطها في العديد من المرات بمعرفة مباحث العجوزة.
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