وفد أعمال صينى يدرس ضخ استثمارات فى بنى سويف الجديدة

استقبل المهندس أشرف عبد الغني رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وفدا من مستثمرين ورجال أعمال صينيين برئاسة رئيس الغرفة التجارية الصينية بمصر لجهاز مدينة بني سويف الجديدة لتفقد المناطق الصناعية لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة والمجالات المحتملة لخلق أوجه التعاون بين الجانبين بالمدينة.



واستعرض "رئيس الجهاز" الفرص الاستثمارية بالمدينة وما يقدمه الجهاز من تيسيرات وتسهيلات في فرص الاستثمار ومدى تعاونه في تقديم الخدمات للمستثمرين الأجانب ولما تتميز به مدينة بني سويف الجديدة من موقع متميز وتنمية حقيقية.



وتفقد "رئيس الجهاز" وفد رجال أعمال صينيين ونواب ومعاونين رئيس الجهاز المدينة الصناعية وأهم الصناعات القائمة بالمدينة.



وذكر "رئيس الجهاز" أن المدينة الصناعية ببني سويف الجديدة من أكبر المدن التى تعمل على جذب الاستثمارات الأجنية والمصرية واستثماراتها تتخطي مليارات الدولارات.



وأشاد الوفد بهذا المشروع الضخم الذي سيحدث نقلة نوعية وطفرة كبيرة في جميع مجال صناعية ووضعها على طريق العالمية.