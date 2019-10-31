تحرير 1047 مخالفة مرورية بالغربية

شنت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، حملة بمدن ومراكز المحافظة، أمس الأربعاء، أسفرت عن تحرير وضبط 1047 مخالفة مرورية، وتحصيل 36 ألفا و900 جنيه غرامات فورية.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير الأمن، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، بنتائج حملة مرورية على مدن ومراكز المحافظة.



أسفرت الحملة عن تحرير 1047 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير دون لوحات معدنية أو برخصة منتهية ودون رخصة قيادة.



كما أسفرت أيضًا عن ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك دون لوحات أو تراخيص، تحصيل 36 ألفا و900 جنيه غرامات فورية.



تم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدى.

