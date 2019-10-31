القصر العينى: 60 ألف حالة جديدة من سرطان الرئة سنويا بمصر

قالت ابتسام سعدالدين، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني جامعة القاهرة، إن هناك حوالي 60003 حالة جديدة من سرطان الرئة سنويا بمصر، لافتة إلى أن نسبة الوفيات بسرطان الرئة تصل إلى 153 حالة يوميًا، مما يعد مرض سرطان الرئة من الأمراض التي يجب إلقاء الضوء عليها.



وأكد الدكتور تامر النحاس، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني جامعة القاهرة، أهمية الكشف المبكر لسرطان الرئة، حيث أن اكتشاف المرض مبكرًا يؤدي حتمًا إلى فرص أكثر للعلاج.



وأضاف أن هنالك عدة اختبارات تستخدم للكشف المبكر عن سرطان الرئة واكتشاف مضاعفاته وأهمها الاختبارات بالأشعة.



وأوضح أنه لم يتم توفير علاجات جديدة بخلاف العلاج الاشعاعي الكيماوي للمرضى على مدى عقود، ولذلك فإن العلاج المناعي الجديد يعطي أملًا مبشرًا للمرضى.



وقال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام جامعة عين شمس، إن حملات التوعية المستمرة من أجل رفع المستوى الصحي للمواطن في غاية الأهمية: كما أكد على أهمية تضافر الجهود بين كل القطاعات الخاصة والعامة وجمعيات دعم مرضى.



وأضاف أن العلاجات المتاحة الآن في تطور مستمر والدليل اليوم أننا بصدد هذا العلاج المناعي الجديد الذي يعد حجر زاوية لمرضي سرطان الرئة بالمرحلة الثالثة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن موافقة وزارة الصحة المصرية على تسجيل أول علاج مناعي والوحيد من نوعه لعلاج مرضى سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة للمرضي من المرحلة الثالثة والغير مؤهلين لاستئصال الورم.