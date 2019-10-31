الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 03 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

عالم

دحلان: حملات أردوغان "المسعورة" تفضح نوايا نظام يعيش وهم الخلافة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:32 ص
محمد دحلان
محمد دحلان
طباعة
أكد القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، أن الغوغائية، التي ينتهجها النظام التركي فشلت في التغطية على جرائم الماضي، مشيرا إلى أنه امتنع لسنوات عن الخوض في سجالات مع "غوغائية الإعلام التركي وأذناب ورجالات نظام أردوغان".

وأضاف "دحلان: عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه لا يرى جدوى في الأخذ والرد على ما ورد على لسان وزير خارجية أردوغان ومع نظامه، الذي ارتكب كماً هائلاً من الجرائم بحق الإنسانية، وبحق قطاعات واسعة من الشعب التركي في المقام الأول بشكل يومي وممنهج.

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أنه بمناسبة تزايد الإدانات الدولية الواسعة لتلك الجرائم وحروب الإبادة القديمة والجديدة، سواء بحق ملايين الأرمن ومئات الآلاف من العرب والأكراد، فإنه يجدد تأكيده على أن "الغوغائية التقليدية فشلت في التغطية على جرائم الماضي، وستفشل في تبييض وجه وصفحة نظام يمارس العدوانية بحق جيرانه، ويمارس أقسى أنواع الاستبداد والقمع الداخلي بحق مواطنيه، ويزج بعشرات الآلاف من الأكاديميين والنشطاء والقضاة والصحفيين والمعلمين في السجون، ويمنع لقمة العيش عن مئات الآلاف من أبناء شعبه بطردهم من وظائفهم".

وتابع دحلان عبر تدوينته أن الأرقام الصادمة والواردة في تقارير منظمة العفو الدولية عن اعتقال عشرات الآلاف، وفصل أكثر من 150 ألف شخص من وظائفهم، وإغلاق أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية، و150 مؤسسة صحفية وإعلامية، و15 جامعة، و19 اتحادًا عماليًا، واعتقال أكثر من 160 صحفيا وإعلاميا، تأتي تمهيدًا لبرنامج شامل هدفه تفكيك التشريعات والمؤسسات، وتمهيدًا لمخططات "أخونة" تركيا ككل.

و‏استطرد قائلا: "إن الكل يعلم بأن أردوغان آخر شخص يؤمن بالديمقراطية، وهو القائل بأن اللعبة الديمقراطية تشبه الحافلة تقلك إلى مقصدك ثم تنزل منها بلا حرج"، متابعاً أن تلك السياسات الأردوغانية الاستبدادية في الداخل التركي بلورت توأمها الإقليمي من دعم لا محدود لكل التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق ومصر وليبيا، وتسهيل تنقل وتسليح وتمركز أكثر من 50 ألف إرهابي دولي من وإلى سوريا خلال السنوات الماضية، ما وضع العالم أمام أعنف موجة إرهابية عرفها التاريخ، راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، وحطمت اقتصاد أكثر من دولة عربية، ولعل ذروتها جرائم الحرب التي ترتكبها قواته الغازية لسوريا بأطماع احتلالية توسعية مكشوفة، وبكل ما يترافق مع ذلك الغزو من جرائم بشعة وإعدامات وحشية مباشرة واستخدام أسلحة فتاكة ومحرمة دوليا.

وأكد القيادي الفلسطيني أن الحملات المسعورة لأردوغان ونظامه بحق مصر والسعودية والإمارات، بالتزامن مع محاولات احتلال أجزاء من سوريا والعراق وليبيا، تكشف وتفضح النوايا الحقيقية لنظام يعيش أزمات وهم "الخلافة" وعار الواقع الفعلي، مضيفا أن تلك الحملات التي تحاول النيل منه بين الحين والآخر تزيده إصرارًا على كل مواقفه الوطنية والقومية، وأنه حين تأتي المذمة من نظام مثل نظام أردوغان الدموي الاستبدادي المختل فتلك شهادة يعتز بها أمام الشعب الفلسطيني وأمام الأمة العربية.

‏‎واختتم دحلان تدوينته بالتشديد على أن ما ينفذه أردوغان إنما يتم في إطار تنسيق وتفاهم ثلاثي مع إيران وإسرائيل بهدف السيطرة على المنطقة وتقاسم النفوذ فيها، وللتغطية على تنامي وتعاظم العلاقات التجارية والأمنية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التدريبات الدورية المشتركة بين سلاحي الجو التركي والإسرائيلي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

صورة فاضحة تكشف علاقة مثيرة بين وزير خارجية تركيا ووزيرة إسرائيلية

منذ حوالي 5 ساعات

"الإنتاج الحربى" تكشف حقيقة أسعار السيارات الكهربائية المتداولة

منذ حوالي 3 ساعات

صور ابن عمرو دياب مع فتاه في ملهى ليلي على حسابه الشخصي

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة انتشار الالتهاب السحائى بمدارس العمرانية

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

"الإنتاج الحربى" تكشف حقيقة أسعار السيارات الكهربائية المتداولة

أيمن بهجت قمر يعلق على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

بالصور.. انهيار عقار بمنطقة باب الوزير في القاهرة

الجيش الإماراتي يعلن رسميا تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

"أنت في لحظات حياتي".. روجينا تغازل نقيب الممثلين على انستجرام

الصحة

5 أسباب وراء الإصابة بسرطان الكلى

باحثون يطورون عدسات أرق ألف مرة من العادية

فوائد صحية لتناول العشاء مبكرا

نصائح بسيطة لضبط الدهون الثلاثية أثناء الحمل

الرئيس نيوز

6 قرارات للصحفيين ضد تجاوزات رئيس الزمالك

تفاصيل انهيار عقار وإخلاء 4 عقارات مجاورة في باب الوزير

تويتر يحظر الدعاية السياسية

بسبب رئيس الزمالك.. محمود كامل يجمد عضويته بمجلس نقابة الصحفيين

منوعات

احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

طرق اتباع رجيم الاناناس لتنحيف الفخذين وخسارة الوزن

افضل رجيم للتخلص من الكرش في اسبوع

كيفية تنسيق اللون الاحمر الغامق موضة ملابس شتاء 2019-2020

كشكول

"آداب عين شمس": نسعي لاعتماد برامج الإنجليزية والفرنسية والإرشاد السياحى

بنك المعرفة المصري ينظم ورشة عمل تعريفية بجامعة السادات

تعرف على طريقة حساب حوافز المعلمين "مستند"

285 طالب سجلوا بياناتهم بالانتخابات الطلابية بآداب عين شمس

إسلام سياسي

افتتاح الملتقى الدولي الثالث للطريقة الشيخية بالجزائر وأعلامها بأوروبا وأفريقيا

إعلامي شاب: "عبد الله شريف" استغل هجوم الإعلام عليه لكسب شهرة

باحثة: "مشاهد الدم" العقبة الأكبر في وجه عودة الإخوان للمشهد المصري

هل كررت أمريكا سيناريو " أبو كراع" مع زعيم داعش؟


زيت وسكر

طوارئ في التنظيم والإدارة لاستقبال طلبات التسوية الوظيفية

انفوجراف.. 4 محظورات سياسية على الموظف العام

تفاصيل إنشاء مجالس غذائية قومية

ما هو “السرطان”؟.. تعرف على الإجابة!

مقالات الرأي
ماجد حبته
ذهاب حزب الله.. وعودة الحريرى
جلال حمام
بن لادن والزرقاوى والبغدادى.. ليسوا آخر القائمة
د.مينا بديع عبدالملك
ستون عامًا على رهبنة فرانشسكا وتشيشيليا
صفوت البياضي
الشكر.. لغة العالم
المزيد

الثقافة

ثقافة أسيوط تناقش "أنواع الطاقة ومصادرها"

7 ملايين لاستكمال تطوير مسرح 23 يوليو بالمحلة

"قرار رقم 40" قصائد حب لـ محمد نزير الحمصي

ثقافة الفيوم تناقش "فن التعامل مع الآخرين"

صفحتنا ع الفيس بوك