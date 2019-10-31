المجتمعات العمرانية تخصص 100 فدان لإنشاء أكبر جامعة بمدينة طيبة

كشف المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اعتمدت القرار رقم ١٣٠ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء جامعة الأقصر بمدينة طيبة الجديدة، بتخصيص ١٠٠ فدان بمنطقة ٦٢٠ فدانا بمشروع الإسكان الاجتماعي لصالح جامعة الأقصر، لإنشاء أكبر جامعة بالمدينة، موضحا أن الجامعة تضم ٦ كليات بالمرحلة الأولى.



وقال السعيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم تخصيص مبنى بالمدينة على مساحة ٨٠٠٠ متر مربع لكلية الطب، على أن يتم بدء الدارسة بالنصف الثاني من العام الجاري، ويتم قبول التحولات من الجامعات الآخرى، موضحا أن حجم استثمارات المبنى تبلغ نحو ١٥ مليون جنيه.



وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تخصيص مبنى لكلية الهندسة على مساحى ٧٠٠٠ متر مربع، وسوف يتم تشغيل المبني بالترم الثاني للعام الحالي، حيث بلغت تكلفة المبنى نحو ١٣ مليون جنيه.



وأوضح رئيس الجهاز أنه يجري أعمال المرافق على مساحه ١٠ أفدنة لإنشاء جامعة ومدرسة خاصة، تضم جميع المراحل التعليمية، حيث تبلغ استثماراتها نحو ٨٠ مليون جنيه.