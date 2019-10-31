انطلاق مبادرة "أنتِ الحياة" لمرضى سرطان الثدى

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة "أنت الحياه" تحت رعاية مجلس الوحده الاقتصادية لجامعة الدول العربية والجمعية المصرية لدعم مرضي السرطان، بدعم الأمين العام للمجلس دكتور محمد الربيع، ويهدف المؤتمر لدعم مريضات سرطان الثدي في شهرهم الوردي شهر أكتوبر، والذي يحتفل فيه العالم للتوعيه ضد سرطان الثدي.



شارك المؤتمر الدكتور محسن مختار مدير قسم الأورام بالقصر العيني، والدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي، ولاعب التنس الشهير أنور الكموني، والذي عاد للملاعب بعد حربه مع المرض.



وشملت المبادره أيضًا حملة توعية داخل جامعة القاهرة ونادي الصيد بالدقي للكشف المبكر لمرضى سرطان الثدي وتدريبهم علي كيفية الفحص.



وخرج المؤتمر بعدة توصيات، منها حق مريضات السرطان في سن تشريعات بجراءات سريعة بعيدًا عن إجراءات التقاضي كحق المرأة في كل مستحقاتها إذا ثبت طلاقها بعد إصابتها بالسرطان، وحقها في حضانة أطفالها مادامت قادرة، وحقها في الرؤية في أي وقت خلال فترة علاجها، ومن التوصيات أيضًا تعميم القوانين التي تساند المريضة في رحلة علاجها، حيث أن المرض ليس جريمة يعاقب عليها القانون.