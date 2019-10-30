النيابة تستمع لشهود العيان فى انهيار عقار بالدرب الأحمر

يستمع فريق من نيابة جنوب القاهرة إلى شهود العيان في واقعة انهيار عقار وجزء من آخر مجاور له بحى الدرب الأحمر، كما طلب الفريق الاستعلام عن الحالة الصحية للفتاة التى تم استخراجها من أسفل أنقاض العقار.



وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بانهيار العقار رقم 9 الحارة النظيفة من شارع باب الوزير بجوار دار المحفوظات دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.



ووجه اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسرعه انتقال رجال الحماية المدنية.



وتبين من المعاينة أن المنزل المنهار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق تعلوه ويقطنه أسرة واحدة، وقد أدى انهيار المنزل إلى انهيار جزء من العقار رقم 7 المجاور للعقار المنهار، فقامت أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة كإجراء تحفظي لحماية الأرواح لحين قيام مهندسي الحي بالمعاينات اللازمة.



وتمكنت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة فى استخراج فتاة في العقد الثالث من العمر من تحت الأنقاض بحالة جيدة وتم نقلها للمستشفى ولم يسفر الحادث عن ثمة وفيات أو مصابين آخرين.