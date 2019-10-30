المشدد 10 سنوات لأستورجى وكهربائى لشروعهما فى قتل 4 أشخاص بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الأربعاء برئاسة المستشار مصباح قرني محمد والعضوين محمد هاشم أبو الفضل ومصطفى ربيع عبد العظيم ووكيل النيابة احمد سعيد محمد وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا وغيابيًا على أستورجي وكهربائي بمركز ملوي في قضية شروع في قتل 4 أشخاص عام 2017.



وقال مصدر قضائي إن المحكمة، عاقبت المتهم الأول محمد إبراهيم 41 سنة كهربائي حضوريًا بالسجن 10 سنوات والمتهم الثاني أيمن عبد الرحمن 22 سنة استروجى غيابيًا ومقيمان بقسم ملوي جنوبي محافظة المنيا؛ لشروعهما في قتل كلًا من: كرم نبيل وشعبان بدوى وإسلام جمال ومحمود عاطف وإحراز أسلحة وذخائر دون ترخيص على خلفية مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليهم في 28 يناير 2017.



وأشار المصدر إلي أن، المحكمة استمعت لمرافعة دفاع المتهمين واطلعت على تقرير الطب الشرعي وأقوال الشهود في القضية رقم 1828 لسنه 2017 جنايات كلي المنيا التي أحالها المستشار احمد الفولى المحامي العام لنيابات جنوب.