قبل إعلانها.. تعرف على أنواع فئات جوائز التميز الحكومى

ساعات قليلة تفصل الحكومة عن إعلان الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.



ويأتي الإعلان عن أسماء الجهات الحكومية والموظفين الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، بعد أن تم إطلاقها في ختام مؤتمر مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 بشراكة إماراتية، وذلك ضمن الخطط التنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الشقيقين.



وفي هذا السياق، نشرت وزارة التخطيط، عبر موقعها الرسمي فيديو جراف يوضح أبرز المعلومات عن الجوائز الفرعية المنبثقة عن جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي من بينها جائزة القيادات المتميزة، لافتة إلى أن الجائزة تخصص للمتميزين بالمراكز القيادية رئيس قطاع ورئيس إدارة مركزية ومديرعام.



أما فيما يخص جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، فتقدم إلى مكاتب البريد، ومكاتب التأهيل الاجتماعي، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن، حيث تتضمن شروط التقدم للجائزة أن تكون الوحدة منوطة بتقديم خدمة حكومية، وأن تقدم الوحدة خدماتها مباشرة للمواطنين أو المستثمرين وألا يقل عدد العاملين بالوحدة عن ثلاثة أفراد.



كما أوضحت الوزارة، أن جوائز التميز المؤسسي تشمل 5 جوائز تنقسم إلى فئتين، فئة المحافزات وتضم: المراكز، المدن، الأحياء، القرى، وفئة المؤسسات التعليمية وهي الكليات الحكومية.