نتائج التصفيات النهائية لألعاب القوى للمرحلة الإعدادية بأزهر أسوان

أجريت، اليوم، منافسات التصفيات النهائية لألعاب القوى للمرحلة اﻹعدادية بنين على مستوى منطقة أسوان الأزهرية، بإستاد أسوان الرياضي، برعاية فضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد رئيس منطقة أسوان الأزهرية، وتوجيهات محمود أحمد الوكيل الثقافي للمنطقة، ومتابعة حسين بدوي مدير رعاية الطلاب.



وشارك فى التصفيات النهائية 35 معهد في هذه التصفيات، بإجمالي 175 طالب.



وأوضح محمد منير الموجه العام للتربية الرياضية، أن الترتيب العام جاء كالتالي: المركز الأول معهد حاجر ادفو الإعدادي، المركز الثاني معهد الجزيرة الإعدادي، المركز الثالث معهد الفتح المبين بكيما، مشيرًا إلى أن فى مسابقة ٤×١٠٠ تتابع فاز المركز الأول معهد حاجر ادفو، وبالمركز الثاني معهد الجزيرة، بينما فاز بالمركز الثالث معهد الرديسية.



وتابع، أن فى مسابقة ١٠٠ متر عدو، فاز الطالب عبد الرحمن بشير معهد حاجر ادفو بالمركز الأول، والطالب مصطفي سرالختم معهد الجزيرة بالمركز الثانى، والطالب حسين محمد معهد كوم امبو بالمركز الثالث، موضحًا أن فى مسابقة ٢٠٠ متر عدو فاز بالمركز الأول الطالب عبدالله عبد الباسط معهد الفتح المبين كيما، وفاز بالمركز الثاني الطالب خالد معهد الجزيرة، وفاز بالمركز الثالث الطالب أحمد صالح معهد الغنيمية.



وأشار، إلى أن فى منافسات دفع الجله حصل الطالب محمد فيصل معهد المريناب على المركز الأول، وحصل الطالب عبد الرحمن عبد الوهاب معهد السايح على المركز الثاني، وحصل أحمد ضياء الدين معهد ادفو على المركز الثالث، لافتًا إلى أن فى الوثب الطويل حقق المركز الأول الطالب عبد الرحمن محمد معهد العطواني، بينما حقق المركز الثاني الطالب عبد الرحمن محمود معهد عدوة ادفو، والمركز الثالث الطالب عبدالرحمن رمضان معهد حاجر ادفو.



وذكر، أنه سيتم اختيار منتخب المنطقة من خلال هذه التصفيات، تمهيدًا للمشاركة في التصفيات النهائية التى ستقام على مستوى الجمهورية فى وقت لاحق، مقدمًا أسمى عبارات الشكر والتقدير للمشرفين، والحكام، والقائمين على البطولة.