تصعيد طفلة بـ"أزهر أسوان" للمشاركة فى مسابقة "الأزهرى الصغير"

فازت الطفلة روضة سمير، بروضة معهد الجزيرة النموذجي، في التصفيات النهائية بمسابقة"الأزهري الصغير"، وتم تصعيدها للمشاركة على مستوى الجمهورية.



وأُجرِيت التصفيات النهائية بينها وبين الطفل الزبير أحمد بروضة معهد أسوان اﻹبتدائي النموذجي، وتم أختيارها، وذلك بعدما أُقيمت تصفيات أولية على مستوى كل إدارة تعليمية، تبعها هذه التصفيات، لتصعيد الفائز للمشاركة على مستوى الجمهورية.



ومن ناحيته، أثنى الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، على الطفلين وحفظهما لأجزاء من القرآن الكريم، وأحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- موجهًا الشكر والتقدير لأولياء أمورهما، على الجهد المبذول والرعاية فى سبيل تحقيق أطفالهم التفوق في هذه المرحلة العمرية المهمة.



وأوضحت وفاء يوسف، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، أنه تم إجراء اختبارات الطفلين في حفظ جزء "عمَّ"، و10 أحاديث نبوية، بالإضافة إلى تلاوة الآيات بطريقة صحيحة، وذلك من خلال لجنة مكونة من: "الشيخ الحسن عبدالرؤف موجه القرآن الكريم، وأحمد رضوان عضو فني بشئون القرآن الكريم، وأحمد إبراهيم إداري شئون القرآن الكريم.