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القبلة

تكريم طبيبة الأزهر المتميزة بمؤتمر شارم ديرما العالمي للأمراض الجلدية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:45 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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كرّم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على هامش انعقاده اليوم الأربعاء، الطبيبة هاجر أسامة إبراهيم عطية، طبيب مقيم بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، بمناسبة حصولها على المركز الثاني، بعد عرضها حالة نادرة بعنوان SAPHO syndrome "متلازمة سافو"، في المؤتمر الدولي للجلدية والتجميل، "شارم ديرما 2019"، بمشاركة العديد من الخبراء من الدول العربية وأوروبا وأمريكا، وأكثر من 200 متحدث من أساتذة الجلدية والتجميل في العالم، و3500 طبيب من أطباء الجلدية والتجميل.

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن ابنته المكرمة اليوم الطبيبة هاجر أسامة تثبت بجانب زملائها وزميلاتها من المتفوقين والمتفوقات من أبناء الجامعة، ويحصدون كل يوم المراكز المتقدمة أن جامعة الأزهر كما هى ناجحة في الكليات الشرعية والعربية كذلك هي متميزة في الكليات العملية والتقنية، وأكبر دليل على ذلك هو أن الكليات العملية والتقنية بالجامعة كانت من أوائل الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء ومن بينها الكلية التي تنتمي إليها الطبيبة هاجر وهي كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، مشددا على أن الأزهر ومنذ نشأته يساهم فى بناء الحضارة الإنسانية، وهو ناجح فى شتى الميادين داخليا وخارجيا عمليا ونظريا.

يشار إلى أن الحالة التي عرضتها الطبيبة هاجر هي اضطراب نادر يشمل الجلد والعظام والمفاصل، و”سافو” هو اختصار لمزيج من التهاب الغشاء المفصلي وحب الشباب والبثور والتهاب المفاصل وفرط التعظم، وهي إحدى الحالات التي تم دخولها إلى قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى الزهراء الجامعي التابعة لطب بنات الأزهر، حيث تم إجراء التحاليل والأشعه اللازمة وتم إعطاء المريض العلاج اللازم مما أدى إلى تحسن الحالة، وتم وضعه تحت الملاحظة والمتابعة في قسم وعيادة الجلدية بصفة دورية.

وتكون بورد تقييم الحالات من خبيرين أمريكيين أحدهما رئيس الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية، والآخر أستاذ عالمي في جامعة سان لويز بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عاصم فرج، رئيس مؤتمر شارم ديرما، وذلك في حضور الدكتورة نيرة مفتاح، عميد كلية طب بنات الأزهر، والدكتورة غادة عبدالبديع، رئيس قسم الجلدية بطب بنات الأزهر، والدكتورة فاتن عبدالودود، رئيس القسم الأسبق، وأعضاء هيئة التدريس بقسم الجلدية من جميع الجامعات المصرية.
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