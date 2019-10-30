"الصادرات الجوية" تضبط محاولة تهريب منتجات مصنوعة من سبح العاج

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للصادرات الجوية برئاسة عصام فرج من محاولة تهريب كمية من السبح المصنوعة من العاج الطبيعي، بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1983 بتطبيق الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية أنواع الحيوانات البرية المهدد بالانقراض "سايتس"، والقرار الوزاري رقم 1150 لسنة 1999 المنفذ لاتفاقية "سايتس" الدولية، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.



ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من جمرك صادر مصر للطيران برئاسة رشوان زيدان مدير الجمرك اشتبه لؤي أحمد مأمور الحركة في مشمول بوليصة الشحن رقم ٠٧٧٩٧٠٩٨٠ باسم أحد شركات التصدير، بعدد 22 طرد بوزن طن وعشرون كيلوجرام، والصنف المصدر عبارة عن سبح مصدرة إلي تركيا.



وتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة وكشف المشمول مكونة من سعيد مصطفى مدير إدارة الحركة، وأحمد جعفر رئيس قسم التعريفة، وفاطمه عبد الفتاح مدير إدارة التعريفة، فتبين وجود كمية من السبح يشتبه أن تكون مصنوعة من العاج الطبيعي مخبأة وسط الطرود.



وتم العرض على لجنة متخصصة بالحياة البرية، فأفادت بعد الفحص الشامل للطرود بوجود سبح 2.138 كيلو جرام مصنوعة من العاج الطبيعي الخالص.



وتقدر القيمة الجمركية بـ 105 ألف جنيه، وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة.