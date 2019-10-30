إعدام 341 كيلو حلوى مولد تضر بصحة المواطنين بالقليوبية

أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية على أنه تم إعدام 341 كيلو جرام من منتجات حلوي المولد بكافة أنواعها بعد مخاطبة الجهات المعنية بمذكرة لغلق 10 منشآت منها الغير مرخصة والتي تضر بصحة المواطنين.



جاء ذلك خلال حملة قامت بها ادارة مراقبة الأغذية بصحة القليوبية على أماكن تصنيع الحلوى بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف لضمان تقديم سلعة آمنة للمواطنين.



وأضاف الطباخ فى تصريحات صحفية أنه تم خلال الحملة المرور على 31 منشأة ما بين محلات تصنيع ومحال تداول الحلوى، مشيرا إلى أنه تم سحب 184 عينة من منتجات الحلوى المختلفة وإرسالها للمعامل المركزية لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 18 محضر للقرار لعدم استيفاء المنشآت لشروط النظافة الصحية، وتحرير 27 محضر لعدم حمل شهادات صحية للعاملين.