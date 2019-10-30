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توك شو

سمير غانم عن صورته مع عارضة الأزياء البرازيلية: "دي أرزاق"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:05 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف الفنان سمير غانم، تفاصيل صورته مع عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، على غلاف مجلة "فوج" العربية، قائلًا: "والله دي أرزاق".

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، والمُذاع عبر فضائية "on e": "المجلة تواصلت مع ابنتي دنيا، وكانت هي الواسطة بيننا ولم أكن أعرف، وطلبوا مني الذهاب إلى باريس، لكني اعترضت وطلبت منهم القدوم إلى مصر".

وأضاف: "رفضت السفر لباريس وذلك لانها زيارة لا تحتاج لتضييع الوقت في التقاط الصور، ولم أكن متوقع إن المجلة بالشكل ده، ولما وصلوا مصر فوجئت أنهم في قمة الشياكة والذوق".

وأضاف نجم الكوميديا: "المجلة كانت تركز على ملابسي وإكسسواراتي اللي بلبسها على المسرح، وبدلة فطوطة وجزمته، واللي لاقيته جبته، الببيون والجزمة، والبنوتة حفظوها تغنِّي وتقول فطوطة، ورقيقة وشيك، ويقال إنها أطول واحدة في العالم".

وأكد أن عارضة الأزياء جميلة ورقيقة وطويلة حيث أنها كانت أطول شخص داخل الأستوديو كما أنها تتمتع بشياكة كبيرة وروح مرحة جدًا، كما أن المصورة الفوتوغرافية أيضًا غريبة فكلما تحركت كانت تلتقط العديد من الصور وبسرعة كبيرة.

وأوضح أن أدريانا، عند قدومها لمصر قامت بزيارة الأهرامات وعدد من المعالم السياحية وكانت سعيدة جدًا بها وأعربت عن رغبتها العودة لمصر قريب، فقلت لها تعالي يا مرحبا.

يُذكر أن نجم الكوميديا الفنان سمير غانم تصدر غلاف عدد شهر نوفمبر من مجلة "فوج" العربية، مع عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، وعلقت المجلة على صورة الغلاف شعار: "لنُدخل المرح إلى عالم الموضة".
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