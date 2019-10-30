احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

تعد حفلات الزفاف في موسم الشتاء قليلة جدا، لذا يستعد الزوجين لتلك الليلة بكل عناية، وخاصة حينما يتعلق الامر بديكورات اعراس تناسب موسم البرد، فبعد أن تختار العروس أخيرًا مكان حفل زفافها، ونظم حفل الزفاف الذي قررت الإستعانة بخدماته، تبدأ حينها تفكر بحفل زفاف الأحلام.



تتميز ديكورات أعراس شتاء 2019 تحمل الكثير من الدفء كون هذا الفصل رغم برودته يوحي بالألفة والحب، ويجب أن تنعكس هذه الأجواء على زينة حفل الزفاف.



أجمل ديكور طاولات في أعراس 2019-2020

عندما يتعلق الأمر بالبحث عن أفكار رائعة لديكور طاولات الأعراس لحفلات الزفاف في عام 2019، علينا أن نبدأ أولا بتفقد تقليعات ديكور طاولات العرائس لعام 2019-2020 وأبرزها تقليعة استخدام قطع الديكور "الهيكلية" أو "الصناعية" وعادة تكون عبارة قطعة ديكور مركزية توضع في منتصف الطاولة، وتتميز بأنها مصنوعة من أحد المعادن المطلية خاصة باللون النحاسي أو الفضي ومزينة بالزهور ونباتات الزينة.



الديكور الابيض



يسيطر اللون الأبيض على زينة الزفاف الشتوي على مر السنوات كونه يرمز إلى الثلوج البيضاء التي تكلل الجبال والقمم، ومنه يمكن أن تستوحي العروس الكثير من أفكار ديكورات الاعراس في شتاء 2019، كأن تختار الورود والأغصان البيضاء لتزيين طاولات الضيوف، وكوشة العروسين، وكذلك قالب الحلوى وباقي التفاصيل الصغيرة التي تُكمل الحفل.





ويفضل نوع من الزوجات الألوان التي تناسب كل الفصول بما فيها الشتاء، هو اللون الذهبي خصوصا إذا كنت تنوين إقامة حفل زفاف ملكي في شتاء 2019. فهذا اللون غني عن التعريف عن مدى الفخامة التي يمكن أن يفرضها على مكان الحفل، وتذكري أن حفلات الزفاف الملكية غالبا ما تتجه الى اختيار هذا اللون.



