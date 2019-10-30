مراد وهبة: أوباما كان يرى الخلافة الإسلامية حلًا للأزمات مع دول العالم الإسلامي

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن رهان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على جماعات الإسلام السياسي في المنطقة كان "تخلف"، حيث إن هذا الرهان يّنم عن التخلف وعدم الوعي بكوكبية "الأصولية الإسلامية"، موضحًا أن الحزب الديمقراطي في أمريكا كان لديه اقتناع بمسألة مهمة للغاية وهي أن حل الأزمة الدولية مع العالم الإسلامي تكمن في أن يُسمح للدول في حدود العالم الإسلامي تأسيس الخلافة الإسلامية.



وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "TeN"، أن الجريمة الكبرى التي اقترفها الحزب الديمقراطي الأمريكي هو أنه كان يعتقد أن جماعات الإسلام السياسي كانت تخطط لإنشاء وتكوين دولة الخلافة الإسلامية في حدود دول العالم الإسلامي وهذا غير صحيح، حيث إن هذه الجماعات كانت تسعى لإنشاء الخلافة الإسلامية على كوكب الأرض بأكمله.



وأشار إلى أن الصراعات التي حدثت في المنطقة وثورات الربيع العربي كان بموافقة الحزب الديمقراطي الأمريكي وكان داعم لها.