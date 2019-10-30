صور ابن عمرو دياب مع فتاه في ملهى ليلي على حسابه الشخصي

اثار عبدالله ابن الفنان عمرو دياب، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور له مع فتاة ليل.



ونشر عبدالله نجل االفنان عمرو دياب، صورة عبر حسابه التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر فيها مع فتاة لم يكشف عن هويتها، وهو يطوقها بذراعه الأيسر وهما يضحكان.



عبدالله عمرو دياب، ظهر في الصورة داخل ملهى ليلي مع هذه الفتاة، التي لم يعلق على صورته معها، بينما ارتدى دبلة في يده اليمنى، ما أثار فضول متابعيه حول خطبته لهذه الفتاة.



وطرح الهضبة من ألبومه الأخير:"أنا غير" خمس أغنيات فقط، وهي" أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير"، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم الذي يحمل عنوان "أنا غير" خلال الفترة القادمة.



يذكر أن دياب يستعد خلال الفترة القادمة لطرح ألبومه الجديد أنا غير من إنتاج شركة ناي