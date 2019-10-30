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لايف ستايل

الشورت الجينز احدث موضة في ازياء شتاء 2019-2020

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:29 م
الشورت الجينز
الشورت الجينز
الدستور
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يلتهب موسم الشتاء القادم بظهور صيحة الشورت الجينز بشكل كبير في نهاية الخريف باطلالات ساحرة مع موضة الشارع متعدد الأساليب والأشكال في ازياء شتاء 2019-2020.

وتستمرموضة الشورت الجينز منذ العام الماضي بشكل أوسع ولن تكون مقتصرة فقط على الاسلوب الرياضي ومع تنسيقات الأزياء العملية ودمجها مع اطلالات السهرات فحسب، بل ستدخل نطاق أوسع بتصاميم وخامات مختلفة.

نسقي الشورت النسائي في المساء لإطلالة عملية وراقية
وللمساء يبقى الشورت أحد الخيارات الأساسية العملية والأنيقة فمثلا بإمكانك اختيار شورت من الجلد الفاخر الأسود من “فالنتينو” Valentino وتنسيقه مع توب أحمر وحذاء كعب عالي وشنطة صغيرة.

كذلك الشورت بقماش التويد من “بالمان” Balmain يمكنك تنسيقه مع تيشيرت صيفية بيضاء أنيقة وصندل كعب عالي لسهرة مسائية.

أبرز الستايلات الدارجة هو الشورت الخاص للدراجات وقد ابدعت ايقونات الموضة في تنسيق اطلالات كاجوال واُخرى جذابة بهذا الستايل.

وسنرى في هذا الموسم ستايل البرمودا بشكل كبيرة والشورت الجينز الضيق بالشراشيب، وتصاميم شورتات بخامات وطبعات متعددة.
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