مراد وهبة: فكر سيد قطب تغير تمامًا بعد رحلة غامضة لـ "أمريكا"

قال الدكتور والفيلسوف مراد وهبة، إن سيد قطب كان من وقت لآخر يّكتب مقالات في النقد الأدبي بمجلة تُسمى "علم النفس"، كان يصدرها وقتها العالم الكبير الدكتور يوسف مراد، موضحًا أنه كان ملازم يوسف مراد في هذه المرحلة، وتفاجئنا بأن سيد قطب ذهب لرحلة غامضة لأمريكا تحت ادعاء أنها بعثة تعليمية.



وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المُذاع على فضائية "TeN"، أن سيد قطب ظل في أمريكا فترة ليست قصيرة ولكنه عاد بذهنية آخرى، متوقعًا أن تكون هناك تنظيمات في الولايات المتحدة الأمريكية اقتنصته وحاوروه وأحدثوا فيه هذا التغيير الذهني، مضيفًا: "يعني كده المسألة مش محلية، ده أصبحت إطار دولي لأن ده حدث في أمريكا".



وأشار إلى أن الكثير من الشباب قد يتعرضون لما تعرض له سيد قطب، فالمعركة مع الأصولية الإسلامية أو الأصوليات الدينية بشكل عام ليست سهلة بل شرسة، ومن أجل التخلص من الأصوليات الدينية يّجب تقدم تيار العلمانية من أجل دحر تلك الأصوليات.