سعد الحريري يوجه رسالة جديدة لداعميه في لبنان

وجه سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، مساء اليوم، رسالة جديدة إلى أنصاره مطالبا إياهم بالهدوء وعدم الإنزلاق إلى أي استفزاز من قبل أي طرف.



وقال سعد الحريري في بيان مساء اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "مع تقديري لكل مشاعر التعاطف العفوية، أكرر الطلب الى جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي".



وطالب سعد الحريري بمناصري "تيار المستقبل" الذي يتزعمه بضرورة الحفاظ على الهدوء ومنع أي انزلاق إلى الاستفزازات فهي مهمة الجميع الآن.