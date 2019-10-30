إيبارشية شبرا الشمالية تختتم مهرجان الكرازة لذوي القدرات

أقامت لجنة مهرجان الكرازة المرقسية لكنائس شبرا الشمالية، الاحتفالية السادسة لختام مهرجان الكرازة المرقسية مساء أمس بكنيسة مارمرقس شبرا، وهي الخاصة بمسابقات سمعان الشيخ وقانا الجليل والحرفيين وتعليم الكبار وذوي القدرات الخاصة إلى جانب المسابقة الرياضية للمرحلة السادسة.



وشارك بالحضور في الحفل نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية وعدد من الآباء كهنة المنطقة، بحضور أكثر من ٣٥٠ شخصا من الفئات المتنوعة.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.