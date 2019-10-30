بالصور.. انهيار عقار بمنطقة باب الوزير في القاهرة

شهدت منطقة باب الوزير بمحافظة القاهرة، منذ قليل، انهيار عقار مكون من ثلاث طوابق دون وقوع ضحايا.



وتابع اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال الإنقاذ التي تمت للعقار الذي انهار منذ قليل، بـ ٩ حارة النظيفة - باب الوزير، مضيفا أن المنزل المنهار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بحوائط حاملة.



وتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية خروج سكان العقار سالمين واطمأن على إخلاء العقار كاملًا، مكلفا بتسليم الموقع للمقاول لإزالة الخطورة وصلب العقارات المجاورة ورفع الانقاض.



وتواصل أجهزة محافظة القاهرة المنطقة الغربية أعمالها بشكل عاجل لرفع أنقاض العقار وإيواء الأهالي.