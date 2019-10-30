موعد طرح اغنية عمرو دياب الجديدة اول يوم في البعد من البومه الجديد

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح أحدث أغانيه "أول يوم في البعد" من كلمات الشعر أحمد المالكي وألحان محمدي، وهي السابعة التي يطرحها من أغاني ألبومه "أنا غير".



وغنى دياب مقاطعًا من الأغنية للمرة الأولى بالحفل الذي أحياه بالجامعة البريطانية في أبريل الماضي، وذلك قبل اكتمالها بِشكل نهائي، وأصبحت فيما بعد من أبرز الأغاني التي يقدمها بالحفلات.



وتقول كلمات الأغنية: "أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر ما بين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو أنا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت".



"أول يوم في البعد" هي الأغنية السابعة التي يطرحها عمرو دياب من ألبومه، إذ طرح من قبل، "أدام مرايتها"، "تحيرك"، "متغير"، "أنا غير" "يوم تلات"، "بحبه".