قوات "قسد" ترد على دعوة الجيش السوري للانضمام إلى صفوفه

أعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، تثمينها لدعوة الجيش السوري لمقاتليها بالانضمام إليها إلا أنها تمسكت بضرورة الحفاظ على خصوصية قسد وهيكليتها، وإيجاد آلية سليمة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية.



جاء ذك في بيان مساء اليوم لقسد، تعليقا على دعوة وزارة الدفاع السورية لقوات سوريا الديمقراطية للانخراط مع الجيش السوري للدفاع عن سوريا ضد الأطماع التركية.



وقالت قسد في بيانها "إننا في القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، إذ نثمن كل ما من شأنه توحيد الجهود للدفاع عن سوريا وصد العدوان التركي على بلادنا وشعبنا فإن موقفنا كان واضحا منذ البداية، حيث أن وحدة الصفوف يجب أن تنطلق من تسوية سياسية تعترف وتحافظ على خصوصية قسد وهيكليتها، وإيجاد آلية سليمة لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية تكون إطارا جامعًا لتوحيد الجهود".



وشدد البيان على أن أفراد قوات سوريا الديمقراطية كانوا على مدى سنوات خيرة المقاتلين الأبطال السوريين الأبطال الذين حاربوا داعش ودمروا خلافته دفاعا عن سوريا والعالم الأجمع.



وشدد قسد على أن مقاتليها يستحقون الثناء والتكريم وليس تسوية أوضاع ومراسيم عفو من تلك التي تصدر بحق المجرمين والإرهابيين، مشيرة إلى أن أفراد قوات سوريا الديمقراطية هم عسكريون بانضباط وتنظيم عسكري ذي هيكل مؤسساتي.



واختتم البيان: "نرفض قطعا لغة الخطاب هذه الموجهة للأفراد بينما كان الأولى بوزارة الدفاع السورية أن توجه خطابها للقيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بغية فتح باب حوار ينم عن رغبة صادقة لتوحيد الجهود وليس الالتفاف على الواقع للتنصل من مسؤولياتها".