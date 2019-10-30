أحمد موسى: "جدود أردوغان قطعوا رؤوس الأرمن ووضعوهم على الخوازيق"

وصف الإعلامي أحمد موسى، اعتراف مجلس النواب الأمريكي، بالإبادة الجماعية، التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن بـ "القرار العظيم".



وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع على فضائية "صدى البلد": "جدود أردوغان أبادوا 1.5 مليون شخص من الأرمن خلال وبعد الحرب العالمية الأولى في الفترة من 1915 حتى 1917".



وأضاف: "جدود أردوغان قتلوا الرجال والشباب والأطفال بتعليقهم في المشانق ووضعوهم على الخوازيق وقطع رؤوسهم".



وأكد أن داعش أخذت فكرة قطع الرؤوس من جدود أردوغان.