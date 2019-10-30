افتتاح مكتب بريد براني بتكلفة 1.2 مليون

أكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح افتتاح مكتب بريد براني في إطار العمل على توفير وتيسير الخدمات البريدية لأهالي مدينة سيدي براني غرب مطروح.



وقام ياسر عامر رئيس مركز ومدينة سيدي براني بافتتاح مكتب بريد براني بمساحة حوالي 500 متر وتكلفة 1،2 مليون جنيه، وذلك لتيسير الخدمات البريدية لأهالي براني خاصة صرف المعاشات والحوالات البريدية والحسابات الجارية والخدمات المرورية والمدفوعات الحكومية وصرف المرتبات الحكومية بالإضافة إلى خدمات البريد السريع والمراسلات وحساب التوفير.