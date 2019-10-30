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محافظات

انتحار فتاة في المنيا بأقراص غلة سامة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:11 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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انتحرت طفلة بتناول قرص غلة سام في ظروف غامضة بمحافظة المنيا، وتم نقلها لمستشفى ملوي العام حيث لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، بوصول (فرجينيا. ه. ن) 14 سنة، طفلة ومقيمة بقرية البياضية التابعة لمركز ملوي ومصابة بحالة قيء وارتفاع في درجة الحرارة وإسهال، وتبين أنها تناولت قرص غلة سام ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء إجراء الإسعافات اللازمة لها.

وتكثف مباحث مركز شرطة ملوي برئاسة المقدم علاء جلال وتحت إشراف العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي من التحريات لكشف غموض الواقعة، حيث استمعت إلى أقوال والد ووالدة الطفلة المتوفاة، وتحرر المحضر اللازم وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.
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