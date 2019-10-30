طرق اتباع رجيم الاناناس لتنحيف الفخذين وخسارة الوزن

كثير ممن يعانون من السمنة يتبعون العديد من الأنظمة الغذائية ويفضل إتباع نظام رجيم تدريجي وتجنب الأنظمة السريعة حيث إنها برغم بالنتائج الملحوظة في وقت قصير ولكن سريعا ما يكتسب الجسم الوزن مرة أخري بمجرد التوقف عن النظام الغذائي، كما إنه يؤثر على الصحة العامة وأنشطة الجسم، ورجيم الأناناس من أنواع الرجيم الصحية والتي تؤدى إلى خسارة الوزن ولكن يجب ألا تستمر علية أكثر من أسبوع.

على الرغم أن رجيم الأناناس من الأنظمة السريعة ولكنها وسيلة للتخلص من الوزن وكمية الماء الزائدة بالجسم وتحفيزه على حرق الدهون وخسارة الوزن وهو نظام محدود المدة ويجب إتباع نظام رجيم آخر حسب احتياج الجسم والحالة الصحية.



فوائد رجيم الأناناس

يحتوى الأناناس على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ونسبة مرتفعة من الماء مما يساعد الجسم على فقد الوزن وبمدة الإحساس بالشبع.



يساعد على إدرار البول.



يحتوى على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تملئ المعدة وتبطئ من عملية الهضم وتمنح الشعور بالشبع.



يساعد الأناناس على تطهير الجسم من السموم.



يحتوى على مادة البروميلين والتي تساعد على هضم البروتين.



يستخدم كمضاد للالتهابات.



يعتبر مصدر للطاقة للجسم ويمده بالنشاط.



يعتبر من الأغذية الهامة للأطفال حيث يساعد على حمايتهم من المواد الضارة المتراكمة في الجسم نتيجة التغذية الغير صحية.



يحذر استخدام هذا النظام الغذائي لمن يعانون من مرض السكر أو ضغط الدم أو أي مرض يتطلب نظام غذائي معين حتى لا تؤدى إلى نتائج عكسية وتلحق الضرر بالفرد.



يجب تناول أقراص من الفيتامينات والمكملات الغذائية لتعويض ما يفتقده الجسم من عناصر غذائية هامة.