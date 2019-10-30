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محافظات

فحص 1200 مريض وإجراء 170 عملية و800 كشف نظارة في مطروح

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:01 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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أعلن اللوء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم، أنه تم توقيع الكشف الطبى على 1200 مريض وإجراء 170 عملية و800 كشف نظارة في القافلة الخيرية التى نظمتها جمعية الأورمان الخيرية في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، في إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة لكل مصرى ومصرية ".

وأوضح العميد أحمد الدسوقى مدير فرع الجمعية بمطروح، أنه بالتعاون مع مديرية الصحة تم تنظيم قافلة الأورمان الخيرية، للكشف على العيون بمستشفى مطروح العام على مدى الثلاثة أيام الماضية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع الكشف فيها على أكثر من 1200 مريض وتم إجراء 170 عملية مياه بيضاء وزرقاء، وأكثر من 800 كشف نضارة.

وأضاف أن القوافل المجانية للكشف على العيون بمستشفى مطروح العام شملت إجراء عمليات جراحية وصرف علاج ونظارات مجانية للمواطنين، في إطار التيسير عليهم وتأكيد تفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مديرتى الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي بمطروح.

من جانبه، وجه محافظ مطروح الشكر لجمعية الأورمان الخيرية على تعاونها مع محافظة مطروح والمساهمة في تيسير العديد من الخدمات للمواطنين خاصة في قطاع الصحة من خلال تيسير قافلة العيون والتنسيق مع محافظة مطروح، لتيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات لنجاح أعمال القافلة بهدف الوصول إلى جميع المواطنين وتقديم خدمات طبية مجانية متميزة لأهالى مطروح.
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