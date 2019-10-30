انطلاق الاجتماع الأول لمناقشة استراتيجية تطوير الصناعة بالوادي

عقد مساء اليوم، فعاليات الاجتماع الأول بمحافظة الوادي الجديد، لإعداد خطة عمل لتطوير وزيادة المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والصناعات التي تعتمد عليها المشروعات كقيمة مضافة لتعظيم الاستفادة منها بالوسائل الحديثة.



يأتي هذا بناء على توجيهات محافظ الوادي الجديد، لتنفيذ التكليفات الصادرة عن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وحضر الاجتماع الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أحمد الشرقاوي المدير الإقليمي لمركز تحديث الصناعة بمنطقة جنوب مصر، ومحمود علي عمران مدير استثمار المحافظة، وباحثي الهيئة العامة للاستثمار ومدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية وبعض المزارعين.



وافتتح الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة الاجتماع مرحبا بالحضور، معربا عن أهمية دفع عجلة التنمية بالمحافظة من خلال زيادة المشروعات الزراعية والصناعية، وشدد على دراسة السوق ومساعدة المزارع والمنتج لزيادة الإنتاجية ودراسة المعوقات والعمل على حلها للتيسير وتحقيق الأهداف.



وأكد المرسي على العمل على زيادة الإنتاجية التنافسية وإمكانية خلق علامة تجارية خاصة بمنتجات المحافظة، فضلا عن دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والمستهدفة لاستغلال موارد المحافظة، وتنمية سلاسل القيمة لخلق مشروعات وتكتلات اقتصادية متكاملة، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال زيادة فرص العمل والتدريب، وزيادة معدلات التشغيل والتصدير بالمحافظة.



وأوضح المرسي أهمية مقومات التنمية بمحافظة الوادي الجديد من موقع جغرافي ومساحة ووفرة المشروعات الزراعية والحيوانية ووعي وقدرة القائمين بالمحافظة لتحقيق التنمية ودفع عجلة التقدم والتنمية توافر الخدمات اللوجستية بالمحافظة وتوافد المستثمرين.



وأوصي المرسي على إعداد خريطة استثمارية للمحافظة لدرسة الموارد المتاحة لكل مركز ودراسة الأسواق ومعرفة الاحتياجات ونوعية المنتجات، والتأكد من ملائمة البنية الأساسية، والتوسع في أنشطة الدعم الفني، وعقد مؤتمر اقتصادي لتنمية المحافظة، وتفعيل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل.