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منوعات

افضل رجيم للتخلص من الكرش في اسبوع

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:59 م
جريدة الدستور
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على الرغم من أنه لا يمكن التخلص من الكرش بشكل كامل في أسبوع واحد، إلا أنه يوجد بعض الأطعمة التي يساعد تناولها على حرق الدهون في الجسم وفي منطقة البطن على وجه التحديد، ومن هذه الأطعمة الأفوكادو، والخرشوف، والحبوب الكاملة، والشاي الأخضر، والبيض، فهذه الأطعمة وغيرها تساعد على تقليص حجم الخلايا الدهنية، رجيم بسيط للتخلص من الكرش يمكن اتباع رجيم بسيط لمدة أسبوع للتخلص من الكرش والدهون في منطقة البطن.

ومن خلال اتباع النصائح الآتية خلال الوجبات:
وجبة الإفطار: خلال وجبة الإفطار يمكن تناول الشوفان مع الفواكه والحليب، أو عصير الفواكه المحضر مع اللبن مع البيض المقلي مع الخضار حيث يمكن تناولها مع قطعة من خبز حبوب القمح الكاملة. وجبة الغداء: يمكن تناول أطباق السلطة المختلفة خلال وجبة الغداء، والمحضرة من الخضراوات الورقية، والفاصولياء، حيث يمكن إضافة الخل إليها، وتقديمها مع قطع اللحم الخالية من الدهون وقطعة من خبز الحبوب الكاملة مع حبة من الفواكه. العشاء: خلال وجبة العشاء يمكن تناول الخضار المطبوخة مع قطع اللحم الخالية من الدهون والأرز البني، مع سلطة محضرة من الحمضيات والخضار والفاصولياء، أو يمكن تناول قطعة من سمك السلمون مع الكسكس والخضار.

الأطعمة الخفيفة بين الوجبات: بين الوجبات يمكن تناول الفواكه والخضراوات مع القليل من الحمص أو زبدة اللوز أو اللبن أو الخل. نصائح أخرى للتخلص من الكرش هناك نصائح أخرى يمكن اتباعها للتخلص من الكرش، من خلال تغيير النظام الغذائي.

ومن أهم هذه النصائح: لتخلص من الكرش التقليل من تناول السكريات. تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتبن والألياف. شرب الشاي الأخضر، أو الشاي الأبيض غير المخمر، أو شاي النعناع.
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