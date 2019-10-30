كيفية تنسيق اللون الاحمر الغامق موضة ملابس شتاء 2019-2020

يعتبر اللون الأحمر الغامق من أكثر الألوان جرأة وسحر في موضة الشتاء هذا العام، وبالرغم من ذلك تحتار كل امرأةفي كيف ارتدائه لتصبح طلتها أكثر أنيقة وتميزا دون مبالغة، فدرجاته النارية القوية تشكل قلقًا لكثير من النساء، ولكن معنا اليوم في موقع الدستور سنساعدك في إرتداءه، سواء في الأزياء الشتوية الثقيله أو الحقائب والأحذية، وما هي الألوان التي ستكون رائعة معه، لتسيري علي خطي نجمات الموضة حيث تراهم العديد من النسا كثيرًا باللون الأحمر وتعجبنا إطلالاتهن



الأحمر مع الوردي

السروال الجينز الأحمر من أكثر الألوان موضة هذا، وفي موسم الصيف يمكنك إرتداءه مع بليزر وردي مع توحيد لون الكنزة والحذاء والحقيبة سواء بالأبيض أو الأسود



القميص الأحمر

ستكوني أكثر جذابة إذا نسقتي قميص أحمر مع سروال وسترة ذات لون اسود، وكذلك الحقيبة والحذاء، وأضيفي لمسات الأحمر الاخير من أحمر الشفاه على شفتيكِ.



حقيبة باللون الأحمر

مزيج من الألوان المتناغمة في إطلالة الفتاة، السترة البيضاء مع السروال الأسود وحقيبة حمراء مع حذاء وردي وأسود.