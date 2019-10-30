أول تعليق من نائب رئيس "النواب اللبناني" على دعوة الحريري بتشكيل حكومة تكنوقراط

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، إن مجلس النواب اللبناني سيتبنى ذات الورقة التي قدمتها الحكومة المستقيلة لوجود توافق عليها من قبل القوى اللبنانية.



وأضاف "الفرزلي"، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة "أخبار TeN" والمُذاع على فضائية "TeN"، أن القرارت المتعلقة بالاصلاحات التي نادى بها عدد من المتظاهرين لن تخرج عن إطار تلك الورقة التي تضمنت حلًا للأزمة اللبنانية الحالية، موضحًا أن استقالة تلك الحكومة لن تغير شيئا في مجموعة الإصلاحات التي تضمنتها الورقة المقدمة منها.



وأكد أنه سيتم تنفيذ كل البنود الواردة في الورقة الإصلاحية دون الحكومة المستقيلة وباسماء وزراء جدد، مشيرًا إلى أن وجود حكومة تكنوقراط لبنانية برئاسة الحريري هو أمر سيرفضه البرلمان والقوى الداخلية اللبنانية التي لا يمكن تجاوزها في الرأي مع ضرورة الأخذ بإرادتها.