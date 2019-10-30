دعاء عامر تعود للشاشة ببرنامج "بيت زمان"

تعود الإعلامية دعاء عامر، إلى الشاشة الصغيرة، ببرنامج "بيت زمان"، الذي ينطلق السبت القادم،على فضائية "صدى البلد".



البرنامج يعود بنا إلى زمن القيم والأصالة ويتحدث عن بيت العائلة قديمًا، بأخلاقه وعاداته وتقاليده وبركته واحترام الصغير للكبير من خلال فقرات متنوعة تتناول قضايا اجتماعية، ودينية، والقضايا التي تتعلق بالمرأة، وغيرها.



ومن المقرر عرض البرنامج يوميًا على "صدى البلد" الساعة 2 ظهرًا.