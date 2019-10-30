عضو "حقوق إنسان البرلمان": نريد تطبيق الخلع بما يرضي الله

كشف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل قانون الخلع الذي تقدم به، قائلًا إنه تحدث في القانون عن إلغاء الرؤية واستبدلها باستضافة أسبوعية لمدة 24 ساعة حتى لا تنقطع صلة الرحم.



وأضاف "مخاليف"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم، أنه تحدث أيضًا عن حضانة الأب للطفل في حالة وفاة الأم، موضحًا أنه اقترح أن يكون في المرتبة الرابعة، بعد الأم، والجدة من الأم، والجدة من الأب.



وعن الخلع، قال البرلماني، إن 83.5% من حالات الطلاق في مصر "خلع"، مؤكدًا أنه يجب على الأسرة المصرية أن تتمسك بالجانب الديني في حالات الطلاق، لافتًا إلى أن تطليق المرأة خسارة كبيرة للرجل والأسرة، متابعًا: "نريد تطبيق الخلع بما يرضي الله".